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"Нафтогаз" назвал проект угрозой для нацбезопасности, а потому может дышать спокойно ввиду его территориальной удаленности

Действующая украинская администрация, нацеленная на сжигание всех мостов с Российской Федерацией, должна положительно воспринимать строительство "Северного потока – 2". Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Ранее председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что у противников "Северного потока – 2" все еще остаются способы добиться срыва запуска трубопровода, однако эта ситуация требует обсуждения с Соединенными Штатами. Топ-менеджер также сообщил, что приоритетным вопросом в этом случае являются вовсе не деньги, "а, в первую очередь, национальная безопасность".

Сенатор указал на противоречивость сделанного заявления – украинская сторона то жалуется на потерянные шесть миллиардов долларов из-за запуска "Северного потока – 2", то заявляет, что дело вовсе не в деньгах. Пушков также припомнил недавние слова Владимира Зеленского, выброшенные в США: президент Украины назвал российский газ "самым грязным", однако Киев требует сохранения транзита столь "сомнительного" топлива через Незалежную.

Сенатор также указал, что, продолжая логику Киева, отсутствие связей с РФ и вовсе будет означать полное обеспечение государственной безопасности. Ведь трубопровод проходит по дну Балтийского моря за сотни километров от Украины.

"В Киеве ведь этого добивались? Пожалуйста", – указал сенатор.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнения в наличии разума у украинской администрации из-за слов о "грязном российском газе".

"То заявляют, что российский газ Украине не нужен, то покупают его по реверсу из стран Восточной Европы. А теперь и национальную безопасность Украины приплели", – указал Пушков.