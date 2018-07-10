Пусть Путин выйдет и всё объяснит • 227 • Аналитика «Остросюжетное» заявление главы МВД Великобритании, мистера Саджида Джавида, стало темой не только для мировых новостей, но и для многих аналитиков и экспертов, не чурающихся стратегических вопросов и вездесущей темы холодной войны. Главный британский милиционер потребовал, чтобы русская власть «объяснила, что происходит». Самое любопытное, что высокопоставленный чиновник тотчас сам это объяснил: по его словам, российские власти «продолжают подрывать безопасность международного сообщества».







Тема «Amesbury novichok» (эймсберийского «Новичка») не сходит с газетных полос. Очевидно, писать об очередном отравлении «русским веществом» в Британии будут до тех пор, пока из темы не высосут всё до капли. Старые добрые «сенсации» со шпионажем, ядами, всесильным КГБ и холодной войной нуждается в регулярной подпитке. Человеку нужно кушать трижды в сутки, а газеты умирают без ежедневных сенсаций. Одного отравления мало, подавай второе! Угроза растёт, королева в опасности, кругом люди Путина.





Тема русской власти поднимается в таких случаях первым делом. Не само отравление, не его исход и даже не сам препарат волнуют британскую верхушку. Волнует её «русская угроза».



Русские стали удобным пугалом. Пока жители Солсбери и Эймсбери недовольны тем, как полиция обеспечивает их безопасность, министр внутренних дел бичует… Кремль. Впечатление создаётся вот какое: не будь Кремля, британской полиции делать было бы нечего!



Полиция в Британии идёт как бы рука об руку с прессой и совсем не спешит сводить тему отравлений на нет. «Sky News» сообщает, что полиция до сих пор расследует, как так вышло, что двоих людей в Уилтшире «подвергли воздействию» «Новичка». И это расследование в округе, как ожидается, затянется на «несколько месяцев».



В Солсбери и близлежащем Эймсбери ищейки вынюхивают «следы потенциально смертельно опасного» вещества. Активность полиции возросла после отравления 44-летней Дон Стерджесс и её сожителя, 45-летнего Чарли Роули. Оба «заболели» в доме в Эймсбери, попользовавшись неким «заражённым предметом». Их состояние врачи охарактеризовали как критическое. (Словом, ситуация калькирует ситуацию со Скрипалями — вплоть до количества одновременно пострадавших.)



От полиции пока ровно никакого толку. Издание пишет, что полисмены так и не нашли «источник заражения». Вдобавок полицейские сами стали источником паники, потому как заявили: не исключено, что в контакте с веществом, оставшимся после отравления Скрипалей, находилось куда больше людей.



У следствия есть лишь гипотеза: выясняется, а не обнаружила ли пара Стерджесс и Роули контейнер с веществом, которым были отравлены Скрипали?



В общем, полиции сказать нечего, а потому полицейские начальники в Лондоне сообщили подданным: «Из-за уникальных проблем, связанных с этой операцией, ожидается, что полиции придётся работать недели и месяцы».



Очень любопытно. С одной стороны, полицейские говорят об источнике отравления, который надо как можно быстрее нейтрализовать, с другой — о месяцах работы. Конечно, подданные Её Величества будут недовольны!



Также сообщается, что на сегодня почти сотня специалистов по контртеррористической борьбе работает «круглосуточно» вместе с полицией Уилтшира: ищет «источник заражения».



Итак, у полиции ровно ничего нет.



Однако Кремль уже обвинён.



После происшествия в Эймсбери, а также памятуя о Солсбери, министр безопасности Великобритании призвал Россию дать подробную информацию о «Новичке».



«Российское государство может повернуть «неправильное» в правильную сторону, рассказав нам, что произошло, что они сделали, и тем самым заполнить некоторые существенные пробелы, которые мы пытаемся расследовать», — цитирует «Рейтер» заявление министра безопасности Бена Уоллеса, сделанное тем на радиостанции «Би-би-си».

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Министр убеждён, что именно Россия может дать необходимые сведения, чтобы «люди были в безопасности».



С «остросюжетным» спичем выступил и мистер Саджид Джавид, глава британского МВД.



«Настало время, чтобы Россия откликнулась и объяснила, что происходит, — цитирует начальника BFM.ru. — Дайте мне пояснить. Мы сейчас не говорим о российском народе, речь идёт о действиях российских властей, которые продолжают подрывать безопасность международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо, чтобы наши граждане становились преднамеренными либо случайными целями, а наши улицы, парки и города были площадкой для сброса ядов. Мы будем продолжать наше расследование и делать публичной информацию о всех значимых событиях».



И главный «милиционер» Британии не исключил, что инцидент может привести к новым мерам против Москвы.



Новые меры? Абсолютно неприемлемо? Но разве приемлемо показывать на русские власти и уверять, что их действия «продолжают подрывать безопасность международного сообщества»? Где улики? Полиции даже неизвестно, где «источник заражения», а на расследование требуются месяцы (в лучшем случае — недели). Но у министров, как видим, обвинения уже готовы. Состряпаны.



«Мы будем продолжать наше расследование…» Вот и продолжайте. А ваши громкие заявления годятся скорее для внутреннего (британского) потребления, нежели для международного сообщества. Современное международное сообщество, вскормленное на быстром Интернете, уже не столь доверчиво!



Что до позиции Кремля, то она однозначна. И не изменилась со времени «дела Скрипалей».



«Сейчас мы, конечно, обеспокоены, — приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА «Новости». — Всё-таки в Европе такое уже повторяющееся использование вот таких веществ. Хотя, с другой стороны, мы не располагаем информацией, какие вещества, собственно, использовались, как использовались. Потому что вся эта информация — здесь очень сложно ориентироваться на какие-то сообщения средств массовой информации». Также Песков отметил, что Россия «категорически отрицала и продолжает отрицать категорически возможность какой-либо причастности к тому, что там происходило». Как делать военный переворот



А вот что сказал изданию BFM.ru Вил Мирзаянов, один из разработчиков «Новичка»:



«Отравляющие вещества серии «Новичок» очень подвержены гидролизу, то есть разлагаются быстро. Это у них ахиллесова пята. Это абсолютно свежая атака, другое дело — с какой целью? Я думаю, что для того, чтобы отвести внимание от расследования первого случая, а затем скоро состоится, сами знаете, встреча в Хельсинки. Там товарищ Путин может сказать Трампу: «Что же вы нас обвиняли, мы якобы расправляемся со своими предателями с помощью химического оружия, а сейчас обычные граждане подверглись атаке. Они не имеют никакого отношения к нам. Видите, это абсолютно внутреннее дело англичан».



Насчёт нового отравления ходят разные версии, и почти все относятся к сфере конспирологии. Доказательств и веских аргументов в виде улик или хотя бы маломальских следов нет ни у одной.



Тот же Вил Мирзаянов, к примеру, напоминает, что с дела Скрипалей минуло 4 месяца, а потому «Новичок» должны были уже смыть атмосферные осадки, но эксперты, опрошенные «Би-би-си», убеждают международное сообщество в том, что «Новичок» представляет собой целую группу веществ. И производные «Новичка» не разлагаются так быстро, как прежние его версии.



Ещё более популярна у конспирологов версия кремлёвского следа. Конспирологов осадки вообще не волнуют.



Пару Роули и Стерджесс якобы отравили русские агенты. Зачем? Чтобы развалить версию о причастности Кремля к делу Скрипалей!



Очень странная гипотеза. Впрочем, как и вся конспирология.



«Русские», будь они такими плохими, уж точно не стали бы разваливать версию в период мундиаля.



Футбольный чемпионат, как отмечают многие аналитики и просто гости России, прибывшие из-за рубежа, сделал отношения России и Запада более тёплыми. И организовывать «акцию» с отравлением в такой период было бы верхом глупости. Если уж кто и сотворил такое чёрное дело в период временной дружбы народов, так точно не Кремль. А вот злопыхатели России вполне могли бы пойти на это.



Конспирологические построения разваливаются просто потому, что Роули и Стерджесс — это совсем не агент-перебежчик Скрипаль. Видеть в этом новом отравлении мстительную руку Москвы поэтому смешно вдвойне. Пресса и МВД Британии вспомнили бы лучше свой Портон-Даун…



Однако британские министры, ощущая за спиною «международное сообщество», всё равно тычут пальцами в Кремль. Пусть, мол, Путин выйдет и всё объяснит.



Послушайте лучше свой Скотленд-Ярд, господа чиновники. И подождите несколько месяцев. Вы ведь министры, а не газетчики, которые кормятся с сенсаций! Тема «Amesbury novichok» (эймсберийского «Новичка») не сходит с газетных полос. Очевидно, писать об очередном отравлении «русским веществом» в Британии будут до тех пор, пока из темы не высосут всё до капли. Старые добрые «сенсации» со шпионажем, ядами, всесильным КГБ и холодной войной нуждается в регулярной подпитке. Человеку нужно кушать трижды в сутки, а газеты умирают без ежедневных сенсаций. Одного отравления мало, подавай второе! Угроза растёт, королева в опасности, кругом люди Путина.Тема русской власти поднимается в таких случаях первым делом. Не само отравление, не его исход и даже не сам препарат волнуют британскую верхушку. Волнует её «русская угроза».Русские стали удобным пугалом. Пока жители Солсбери и Эймсбери недовольны тем, как полиция обеспечивает их безопасность, министр внутренних дел бичует… Кремль. Впечатление создаётся вот какое: не будь Кремля, британской полиции делать было бы нечего!Полиция в Британии идёт как бы рука об руку с прессой и совсем не спешит сводить тему отравлений на нет. «Sky News» сообщает, что полиция до сих пор расследует, как так вышло, что двоих людей в Уилтшире «подвергли воздействию» «Новичка». И это расследование в округе, как ожидается, затянется на «несколько месяцев».В Солсбери и близлежащем Эймсбери ищейки вынюхивают «следы потенциально смертельно опасного» вещества. Активность полиции возросла после отравления 44-летней Дон Стерджесс и её сожителя, 45-летнего Чарли Роули. Оба «заболели» в доме в Эймсбери, попользовавшись неким «заражённым предметом». Их состояние врачи охарактеризовали как критическое. (Словом, ситуация калькирует ситуацию со Скрипалями — вплоть до количества одновременно пострадавших.)От полиции пока ровно никакого толку. Издание пишет, что полисмены так и не нашли «источник заражения». Вдобавок полицейские сами стали источником паники, потому как заявили: не исключено, что в контакте с веществом, оставшимся после отравления Скрипалей, находилось куда больше людей.У следствия есть лишь гипотеза: выясняется, а не обнаружила ли пара Стерджесс и Роули контейнер с веществом, которым были отравлены Скрипали?В общем, полиции сказать нечего, а потому полицейские начальники в Лондоне сообщили подданным: «Из-за уникальных проблем, связанных с этой операцией, ожидается, что полиции придётся работать недели и месяцы».Очень любопытно. С одной стороны, полицейские говорят об источнике отравления, который надо как можно быстрее нейтрализовать, с другой — о месяцах работы. Конечно, подданные Её Величества будут недовольны!Также сообщается, что на сегодня почти сотня специалистов по контртеррористической борьбе работает «круглосуточно» вместе с полицией Уилтшира: ищет «источник заражения».Итак, у полиции ровно ничего нет.Однако Кремль уже обвинён.После происшествия в Эймсбери, а также памятуя о Солсбери, министр безопасности Великобритании призвал Россию дать подробную информацию о «Новичке».«Российское государство может повернуть «неправильное» в правильную сторону, рассказав нам, что произошло, что они сделали, и тем самым заполнить некоторые существенные пробелы, которые мы пытаемся расследовать», — цитирует «Рейтер» заявление министра безопасности Бена Уоллеса, сделанное тем на радиостанции «Би-би-си».Министр убеждён, что именно Россия может дать необходимые сведения, чтобы «люди были в безопасности».С «остросюжетным» спичем выступил и мистер Саджид Джавид, глава британского МВД.«Настало время, чтобы Россия откликнулась и объяснила, что происходит, — цитирует начальника BFM.ru. — Дайте мне пояснить. Мы сейчас не говорим о российском народе, речь идёт о действиях российских властей, которые продолжают подрывать безопасность международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо, чтобы наши граждане становились преднамеренными либо случайными целями, а наши улицы, парки и города были площадкой для сброса ядов. Мы будем продолжать наше расследование и делать публичной информацию о всех значимых событиях».И главный «милиционер» Британии не исключил, что инцидент может привести к новым мерам против Москвы.Новые меры? Абсолютно неприемлемо? Но разве приемлемо показывать на русские власти и уверять, что их действия «продолжают подрывать безопасность международного сообщества»? Где улики? Полиции даже неизвестно, где «источник заражения», а на расследование требуются месяцы (в лучшем случае — недели). Но у министров, как видим, обвинения уже готовы. Состряпаны.«Мы будем продолжать наше расследование…» Вот и продолжайте. А ваши громкие заявления годятся скорее для внутреннего (британского) потребления, нежели для международного сообщества. Современное международное сообщество, вскормленное на быстром Интернете, уже не столь доверчиво!Что до позиции Кремля, то она однозначна. И не изменилась со времени «дела Скрипалей».«Сейчас мы, конечно, обеспокоены, — приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА «Новости». — Всё-таки в Европе такое уже повторяющееся использование вот таких веществ. Хотя, с другой стороны, мы не располагаем информацией, какие вещества, собственно, использовались, как использовались. Потому что вся эта информация — здесь очень сложно ориентироваться на какие-то сообщения средств массовой информации». Также Песков отметил, что Россия «категорически отрицала и продолжает отрицать категорически возможность какой-либо причастности к тому, что там происходило».А вот что сказал изданию BFM.ru Вил Мирзаянов, один из разработчиков «Новичка»:Насчёт нового отравления ходят разные версии, и почти все относятся к сфере конспирологии. Доказательств и веских аргументов в виде улик или хотя бы маломальских следов нет ни у одной.Тот же Вил Мирзаянов, к примеру, напоминает, что с дела Скрипалей минуло 4 месяца, а потому «Новичок» должны были уже смыть атмосферные осадки, но эксперты, опрошенные «Би-би-си», убеждают международное сообщество в том, что «Новичок» представляет собой целую группу веществ. И производные «Новичка» не разлагаются так быстро, как прежние его версии.Ещё более популярна у конспирологов версия кремлёвского следа. Конспирологов осадки вообще не волнуют.Пару Роули и Стерджесс якобы отравили русские агенты. Зачем? Чтобы развалить версию о причастности Кремля к делу Скрипалей!Очень странная гипотеза. Впрочем, как и вся конспирология.«Русские», будь они такими плохими, уж точно не стали бы разваливать версию в период мундиаля.Футбольный чемпионат, как отмечают многие аналитики и просто гости России, прибывшие из-за рубежа, сделал отношения России и Запада более тёплыми. И организовывать «акцию» с отравлением в такой период было бы верхом глупости. Если уж кто и сотворил такое чёрное дело в период временной дружбы народов, так точно не Кремль. А вот злопыхатели России вполне могли бы пойти на это.Конспирологические построения разваливаются просто потому, что Роули и Стерджесс — это совсем не агент-перебежчик Скрипаль. Видеть в этом новом отравлении мстительную руку Москвы поэтому смешно вдвойне. Пресса и МВД Британии вспомнили бы лучше свой Портон-Даун…Однако британские министры, ощущая за спиною «международное сообщество», всё равно тычут пальцами в Кремль. Пусть, мол, Путин выйдет и всё объяснит.Послушайте лучше свой Скотленд-Ярд, господа чиновники. И подождите несколько месяцев. Вы ведь министры, а не газетчики, которые кормятся с сенсаций! Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 227 Источник Похожие новости «Письмо счастья» для Ангелы Меркель Успехи сирийской армии: разгром сил оппозиции на юге и выход к иорданской границе Страх Запада перед российской демократией

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