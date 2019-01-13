″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Царьградом прокомментировал недавнее заявление украинского экономического эксперта о том, что Украина, мол, спасает свою экономику с помощью России и ее энергоресурсов. ″Пусть пойдут поторгуются″, - предложил Дудчак Киеву, назвав ″запасной вариант″ источника энергоресурсов, как у России.

Ранее украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире местного телеканала заявил, что Украина якобы спасает свою экономику с помощью России и ее энергоресурсов. При этом специалист уверяет, что если бы Киев покупал энергоресурсы подороже, то рост экономики страны был бы минимальный или же и вовсе нулевой.

Комментируя в беседе с Царьградом это высказывание, экономист и политолог Александр Дудчак предложил Украине, славящейся своей русофобией последние пять лет, пойти и поторговаться с другими за те же энергоресурсы, как у России.

″Если они такие патриоты сумасшедшие, что же они тогда покупают у России? - удивился эксперт и назвал Киеву ″запасной вариант″. - Ну, пусть пойдут поторгуются, пусть купят где-нибудь еще то, что они покупают у России, те же энергоресурсы″.

Специалист напомнил, что сами же украинские власти ″говорят, что покупают газ-то не в России″.

Заявления, подобные тому, что сделал Дорошенко, Дудчак считает ″сказками″. Он полагает, что с одной стороны, в данном случае речь может идти о некомпетентности, с другой - о стремлении ″выдать желаемое за действительное, как обычно″.

″Они пытаются показать то, что во всем виновата Россия, с одной стороны. А если какие-то есть успехи, то они, конечно, причастны ко всем успехам, которые есть во всем мире, в том числе, наверное, и в России тоже″, - добавил эксперт, пояснив, что это ″такая забавная позиция, непонятно на кого рассчитанная″.

Он не исключил, что сделано это было для украинских избирателей, заметив, что они-то не потеряли своего здравомыслия.

″Но избиратель тоже не настолько совсем уже потерял свое здравомыслие. Хотя есть определенная часть населения, которая ведется на подобные сказки, или средства массовой информации делают вид, что они кому-то что-то там внушили″.