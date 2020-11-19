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Пусть отчитывается за каждый рубль: в России предложили закрутить гайки Лукашенко

19 ноября 2020, 11:50  •  46 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Раздавать деньги просто так не имеет смысла
Ситуация в Белоруссии продолжает накаляться. При этом лидер страны все еще хочет усидеть на двух стульях. Никаких серьезных подвижек в укреплении Союзного государства нет, безусловную поддержку нашей стране Александр Лукашенко тоже оказывать не спешит, а иногда и вовсе называет себя "проукраинским политиком". Как призвать Батьку к порядку, рассказал известный политолог Юрий Баранчик.
По мнению эксперта, в первую очередь, если Россия продолжит оказывать финансовую поддержку Белоруссии, за это республике следует хотя бы проявлять максимальную лояльность к нашему государству. Минск должен вести пророссийскую политику, раз уж называет главу РФ Владимира Путина братом и пользуется нашими деньгами. Неплохо бы было вернуть русский язык в метро, а также активно регистрировать партии и объединения, направленные на интеграцию с Россией, передает "Украина.ру".
Добиться такого поворота политического курса от Лукашенко можно только с помощью рубля и установления четких требований со стороны Москвы. При этом словесные призывы и напоминание об общей Родине на белорусского лидера не действуют, убежден эксперт.
Ранее Юрий Баранчик объяснил, почему Александр Лукашенко не хочет углубления интеграции с Россией.

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