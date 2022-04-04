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«Пусть не стыдятся, они уже не русские»: звёзды российской фантастики — о коллегах, осудивших спецоперацию

04 апреля 2022, 13:00  •  275 • В России
С 31 марта по 3 апреля в Подмосковье проходила международная литературная конференция «РосКон» — место встречи писателей, издателей, журналистов, литагентов и критиков. Большинство её участников — это люди, которые словом и делом поддерживают жителей Донбасса уже не первый год.
 
© РИА Новости / chekmaev.com
 

За последние несколько лет именитые отечественные фантасты — Сергей Лукьяненко, Олег Дивов, Сергей Чекмаев и другие не только ездили в народные республики Донбасса, но и помогали местным жителям. С начала специальной военной операции РФ на востоке Украины писатели организовали сбор средств на закупку и доставку гуманитарной помощи. В эксклюзивных интервью RTД, состоявшихся в рамках ежегодной конференции «РосКон», они рассказали о своей деятельности в Донбассе и поделились мнением о происходящем.

О признании народных республик 

Несмотря на обширную фантастическую и даже научно-популярную программу конференции — а в ней помимо писателей принял участие космонавт Сергей Рязанский с лекцией о космонавтике — обойти стороной ситуацию на Украине было невозможно. Большинство участников «РосКона» также являются гостями республиканского фестиваля фантастики «Звёзды над Донбассом» и регулярно приезжают в народные республики. В один голос говорят, что новости о признании ДНР и ЛНР восприняли с радостью.

«Я отреагировал на это как на то, что давно назрело и было необходимо, — говорит автор «Дозоров» Сергей Лукьяненко, — И ДНР, и ЛНР восемь лет отстаивают своё право быть русскими, быть с Россией. Терпят непрерывную войну. Люди восемь лет кровью и жертвами доказывали то, что они выбрали свой путь и просят о помощи».

«Мне очень тяжело отреагировать как-то иначе, потому что мы уже на протяжении трёх лет приезжаем в Донецк на фестиваль «Звёзды над Донбассом». Наконец-то случилось то, чего так долго ждали миллионы людей», — заявил Сергей Чекмаев, писатель-фантаст, сценарист, руководитель сценарной секции Союза литераторов.

О сборе гуманитарной помощи 

После начала специальной военной операции на Украине участники фестиваля призвали своих коллег, подписчиков и читателей внести посильный вклад в приобретение гуманитарной помощи для жителей Донбасса. По состоянию на 31 марта 2022 года ими была организована доставка трёх партий необходимых наборов для жителей Калиновки, Волновахи, Мариуполя и множества небольших деревень, где разразилась настоящая гуманитарная катастрофа.

«В ходе освобождения Донецких территорий очень страдают города, но помимо городов есть огромное количество деревень, которые разносятся просто в хлам.

В этих деревнях основное население пенсионеры. Они восемь лет просидели под оккупацией, потом ещё три недели просидели в подвалах. Кто остался жив… Они вылезли, а у них ничего нет. Туда нужно доставить продуктовые наборы, чтобы люди могли продержаться несколько лишних дней. И мы будем продолжать сбор денег, для того, чтобы просто помочь адресно конкретным людям, которые оказались в этой «полосе отчуждения», куда ещё не зашли спасатели», — говорит писатель Олег Дивов.

О тех, кому «стыдно»

В то время, как одни писатели ездят в Донбасс и помогают его жителям, другие представители творческой интеллигенции — актёры, шоумены, литераторы, закрывая глаза на ужасы, которые пришлось пережить жителям ДНР и ЛНР в последние годы, не устают критиковать власти за проведение спецоперации, говорить о «российской агрессии» и утверждают, что им «стыдно» называть себя русскими. Немало масла в огонь подлил Борис Акунин, заявивший, что все восемь лет «…Был там же, где и сейчас: осуждал… говорил… что делает Путин в Донбассе – это преступление».

«Ну пусть не стыдятся, они не русские, — говорит Сергей Лукьяненко, — Даже если фамилия у них Иванов, имя Иван и родом они из самых глубинок России. Они уже не русские. Есть ещё такое слово — вырусь. Вот это вот — вырусь»(неодобр.: человек русского происхождения, утративший русскую идентичность. — RT).

  • Автор: RTД

«Как к ним относиться — понятно, как, — комментирует Олег Дивов, — А делать… Первое, что приходит в голову, пока этих людей не начнут конкретно бить — ничего не изменится. Поскольку бить — это чревато, возможно, имеет смысл возродить практику модного некогда «помидоринга». Это, во-первых, весело, а во-вторых, привлекает внимание непосредственно к персонажу, которого закидали помидорами. Что-то в таком ключе».

О том, как доносить свою точку зрения

Открытым остаётся вопрос, как в условиях глобальной информационной войны правильно доносить информацию до простых людей. Поток дезинформации, противоречивые новости, выпады «лидеров мнений», рассчитанные на бурный эмоциональный отклик аудитории — всё это запутывает и усложняет восприятие. Как реагировать на демарши деятелей культуры? Как вырастить умение мыслить у юного поколения? Участники «РосКона» поделились своим мнением на этот счёт.

«Во-первых, надо больше говорить. И честнее говорить. Организовать какой-то шумный митинг — это проще гораздо, чем действительно серьёзно поговорить с людьми, с молодёжью и рассказать, что происходит. Эта ситуация должна быть изменена», — считает Сергей Лукьяненко.

Именно этим занимается сценарная секция Союза литераторов под руководством Сергея Чекмаева. Уже более пяти лет он с коллегами организует молодёжные форумы, семинары и мастер-классы.

«Самое плохое, что можно сделать в этой ситуации, — говорит Сергей, — это что-то запретить, закрыть, лишить людей доступа. Один из первых законов рекламы, это — всё запретное всегда интересно. С моей точки зрения, нужно не запрещать плохое, а давать своё хорошее. Если мы говорим про клиповое мышление, значит, мы должны использовать и клиповое мышление, чтобы донести нашу точку зрения. Должны использовать те средства, те платформы, что пользуются популярностью у молодёжи: фантастические фильмы, игры, социальные сети, клипы. Как те, что делаются для ТikTok, YouTube».

О денацификации

Но гораздо более сложная задача — та самая денацификация Украины. Ведь помимо откровенных националистов и радикалов, в стране живёт довольно большое количество людей, одурманенных антироссийской пропагандой. Корни этой проблемы лежат даже не в событиях 2014 года, а гораздо глубже.

«На протяжение многих лет так или иначе, где-то в частных разговорах, в комментариях, я говорил о том, что вот так будет и, что Украина —  единственная страна на планете, представляющая для России прямую и непосредственную угрозу. Никаких иллюзий у нас не было, была только надежда, что всё это получится решить «мягкой силой». Но когда оглядываешься назад, понимаешь, что тогда эту «мягкую силу» нужно было включать ещё в советское время.

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О денацификации надо говорить уже не с теоретиками, а с практиками. С донецкими, в первую очередь. Потому что им это придётся разгребать непосредственно на местах. К рядовому украинцу они относятся, как к тяжело больному человеку — с жалостью. Надо хотя бы попытаться это вылечить», — отмечает писатель Олег Дивов.

О взаимоотношениях с Западом

С начала российской спецоперации наша страна подверглась беспрецедентному санкционному давлению со стороны коллективного Запада. Блок НАТО поддерживает украинский режим, снабжает его оружием и многие деятели культуры задаются вопросом — не выльется ли всё это в прямое столкновение между Россией и странами Альянса. И если нет, то как будут развиваться дальнейшие международные отношения.

«Взаимодействие возможно и в любом случае будет, потому что мы живём на одной планете и нам некуда с неё деться. Разрыв наносит ущерб и нам, но как ни странно, им этот разрыв гораздо более вреден. Что касается прямого конфликта, я не стал бы говорить сразу «нет», потому что очень часто прогнозы писателей-фантастов сбываются с точностью до наоборот. Поэтому скажу мягко: прямой конфликт с НАТО – маловероятен. Потому что жить хотят все», — говорит Сергей Лукьяненко.

Полные версии интервью с Сергеем Лукьяненко, Олегом Дивовым, Сергеем Чекмаевым и космонавтом Сергеем Рязанским смотрите скоро в наших соцсетях и на сайте RTД.

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