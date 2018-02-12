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Пусть Израиль сам платит за оккупацию: В Палестине планируют отказаться от автономии

12 февраля 2018, 16:54  •  155 • В мире
Советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас заявил, что в руководстве автономии обсуждают идею возвращения Израилю ответственности за материальное обеспечение Западного берега.
Власти Палестины рассматривают идею отказа автономии от самоуправления в пользу Израиля. Как заявил советник палестинского президента Набиль Шаас, на данном этапе самоуправление и так существует чисто формально и облегчает Израилю оккупацию региона.
Решение по данному вопросу еще не принято, продолжает Шаас, тем не менее его обсуждение идет достаточно активно. Сейчас, напомним, большая часть этнических палестинцев на Западном берегу реки Иордан живет в так называемых зонах А и В. Затраты на обеспечения всех гражданских услуг там покрываются из казны Палестинской автономии.
"Самоуправление" не устраивает палестинцев потому что, несмотря на израильский контроль над их территорией, властям автономии все еще приходится платить за поддержание в рабочем состоянии дорог, школ и других объектов гражданской инфраструктуры. Все это позволяет Тель-Авиву поддерживать контроль над регионом со сравнительно малыми затратами.
"Но знаете, во что это обойдется израильтянам? Они нас контролируют, а мы сами за это платим. Сейчас мы платим за безопасность, образование, дороги, здравоохранение. Мы платим за всё, что они контролируют", - суммировал свою позицию Набиль Шаас.
Обо всем этом Шаас рассказал в интервью для РИА Новости.

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