Пусть едут замы: Министры Германии отказались от участия в саммите G7 в США

Министр иностранных дел Германии и глава Минфина страны отказались ехать в США на саммит "Большой семёрки" (G7). Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники из правительственных кругов Германии и США.

Сообщается, что немецкие министры Хайко Маас и Олаф Шольц не захотели участвовать в очной встрече руководителей ведомств, но отметили, что не против послать на неё своих заместителей. Министры стран G7 присоединились к "бойкоту" своих немецких коллег. При этом США даже не стали рассматривать возможность проведения встречи в онлайн-формате и просто отменили встречу министров "Большой семёрки".

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель ещё в мае отказалась от участия в очной встрече лидеров G7. Своё решение она объяснила пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Саммит был назначен на 10-12 июня, однако был перенесён из-за вируса.