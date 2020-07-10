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Пусть едут замы: Министры Германии отказались от участия в саммите G7 в США

10 июля 2020, 05:00  •  73 • Политика
Немецкие министры отказались от участия в саммите G7 в США, но согласились послать своих заместителей, сообщают СМИ. Речь идёт о главе МИД Хайко Маасе и главе Минфина Олафе Шольце.
Министр иностранных дел Германии и глава Минфина страны отказались ехать в США на саммит "Большой семёрки" (G7). Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники из правительственных кругов Германии и США.
Сообщается, что немецкие министры Хайко Маас и Олаф Шольц не захотели участвовать в очной встрече руководителей ведомств, но отметили, что не против послать на неё своих заместителей. Министры стран G7 присоединились к "бойкоту" своих немецких коллег. При этом США даже не стали рассматривать возможность проведения встречи в онлайн-формате и просто отменили встречу министров "Большой семёрки".
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель ещё в мае отказалась от участия в очной встрече лидеров G7. Своё решение она объяснила пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Саммит был назначен на 10-12 июня, однако был перенесён из-за вируса.

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