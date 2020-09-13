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Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали Берлину, как наказать Россию
13 сентября 2020, 15:25 • 100 • Политика
Американское издание Politico подсказало Берлину целых шесть способов наказать Россию за "отравление" Навального. Например, дать ей полностью достроить "Северный поток - 2", а потом отказать в лицензии на его работу.
После госпитализации Навального в клинику "Шарите" в Германии всё громче звучат призывы отказаться от "Северного потока - 2". Американские журналисты из Politico даже назвали целых шесть некрасивых, но эффективных способов, как это сделать.
Например, власти ФРГ могут повлиять на власти земли Мекленбург - Передняя Померания и Федеральное агентство по судоходству и гидрографии и заставить отозвать разрешение на строительство трубопровода. Правда, в этом случае Германия может столкнуться с судебным иском, в котором будет указано на политические мотивы отказа.
Во втором варианте Берлину нужно дождаться решения суда по искам природоохранных организаций - не исключено, что суд примет их сторону и запретит дальнейшее строительство объекта.
Третий вариант - можно ввести национальные ограничения на импорт российского газа: торговое законодательство страны позволяет это, если такие действия предпринимаются в целях сохранения нацбезопасности. Правда, такой манёвр ФРГ может противоречить нормам ЕС, признаёт Politico.
Ещё одна возможность - просто не противостоять американским санкциям, которые могут остановить строительство.
В четвёртом варианте Германия может попросить ЕС ввести санкции против России.
Но самый изощрённый вариант - позволить России достроить газопровод, а затем под каким-либо предлогом отказать в выдаче финальной лицензии на начало работы "Северного потока - 2".
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что власти Германии на данный момент рассматривают все варианты реакции на ситуацию с так называемым "отравлением" Навального. Не исключается также и приостановка реализации проекта газопровода "Северный поток - 2". Он отметил, что решение по газопроводу будет зависеть от России.
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