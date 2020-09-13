Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали Берлину, как наказать Россию

После госпитализации Навального в клинику "Шарите" в Германии всё громче звучат призывы отказаться от "Северного потока - 2". Американские журналисты из Politico даже назвали целых шесть некрасивых, но эффективных способов, как это сделать.

Например, власти ФРГ могут повлиять на власти земли Мекленбург - Передняя Померания и Федеральное агентство по судоходству и гидрографии и заставить отозвать разрешение на строительство трубопровода. Правда, в этом случае Германия может столкнуться с судебным иском, в котором будет указано на политические мотивы отказа.

Во втором варианте Берлину нужно дождаться решения суда по искам природоохранных организаций - не исключено, что суд примет их сторону и запретит дальнейшее строительство объекта.

Третий вариант - можно ввести национальные ограничения на импорт российского газа: торговое законодательство страны позволяет это, если такие действия предпринимаются в целях сохранения нацбезопасности. Правда, такой манёвр ФРГ может противоречить нормам ЕС, признаёт Politico.

Ещё одна возможность - просто не противостоять американским санкциям, которые могут остановить строительство.

В четвёртом варианте Германия может попросить ЕС ввести санкции против России.

Но самый изощрённый вариант - позволить России достроить газопровод, а затем под каким-либо предлогом отказать в выдаче финальной лицензии на начало работы "Северного потока - 2".

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что власти Германии на данный момент рассматривают все варианты реакции на ситуацию с так называемым "отравлением" Навального. Не исключается также и приостановка реализации проекта газопровода "Северный поток - 2". Он отметил, что решение по газопроводу будет зависеть от России.