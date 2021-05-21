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"Пусть доказывают всему миру": в Крыму США пригрозили проблемами с Аляской
21 мая 2021, 09:45 • 39 • Политика
Россия могла бы заявить о непризнании суверенитета Америки над этой территорией
Отказ американцев признавать Крым российским могло бы обернуться неприятными последствиями, если бы наша страна этого захотела.
Так, в ответ на выпады Штатов Москва запросто могла принять документ о непризнании суверенитета страны над Аляской. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. Так он прокомментировал поддержку законопроекта о запрете американским властям признавать полуостров российским.
"... пусть доказывают всему миру",
– отметил Фикс в беседе с РИА Новости.
Впрочем, собеседник информагентства подчеркнул, что Москва не пойдет на такой шаг, ибо уважает внутреннюю политику других стран. США стоило бы взять это на заметку и не вмешиваться, в свою очередь, во внутренние дела России. Фикс при этом заявил, что точка зрения Вашингтона не интересует Москву и никоим образом не влияет на решения российских властей.
О поддержке "Закона о непризнании аннексии Крыма" стало известно накануне, 20 мая. Автором документа выступил демократ Геральд Коннолли.
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