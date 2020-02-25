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Пусть деньги услышат, пусть деньги придут

25 февраля 2020, 17:24  •  34 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Богатейшие люди мира за сутки потеряли 139 миллиардов долларов из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.

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