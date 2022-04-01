Пусть дальше морозят уши: Миронов предложил схему, как парализовать Запад

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил схему, как парализовать Запад. По его словам, Россия должна строить торговлю так, как выгодно нашей стране.

Депутата возмутило решение США, которые исключили из санкционного списка русские удобрения. Видимо, поняли, что погорячились.

То есть, как только стали подмерзать уши, они сразу "надели шапку",

- заметил парламентарий в своём телеграм-канале.

В этой ситуации стоило бы значительно перестроить торговые отношения, потому что США вводят санкции, но оставляют "лазейку" для того, чтобы покупать и продавать то, что выгодно им. Зачастую это делается без учёта мнения партнёров. России пора переориентировать свой рынок, считает Миронов.

Никакую нефть, удобрения и прочие товары им не продавать, пока не вернут наши замороженные золотовалютные резервы и не разрешат поставки в Россию нужных нам товаров,

- предложил депутат.

И строить торговлю так, как выгодно России. В частности, продавать за рубли. А если Запад не пойдёт на это, то "пусть и дальше отмораживают себе уши", подытожил Миронов.