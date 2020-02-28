Пусть будет "самый захудалый замминистра": как раздают должности в правительстве. Откровения Жириновского

Гостем нового выпуска программы "Русская мечта" стал депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В ходе беседы с учредителем телеканала "Царьград" политик откровенно рассказал о том, как у нас проводятся назначения в правительстве.

Так, обсуждение началось с устройства партийной системы. Малофеев отметил, что двухпартийная система является, по сути, властью олигархов, поскольку даже если власть переходит от одной партии к другой, всё равно у руля остаётся один и тот же истеблишмент.

"Ничего не меняется. Народ хочет перемен, но реальных перемен нет", - заметил Малофеев.

Жириновский возразил, что в нашей стране живут хорошо, поскольку если бы жили плохо, то поломали бы существующую систему. При этом он отметил, что доминирует одна партия.

"И что дальше? Кто там министр, мы знать не знаем. Почему-то Мишустин. А может быть, другой мог быть. Мы замминистра не можем получить. Замминистра. За нас голосуют 30 лет, это 10 миллионов, в среднем, человек. 22 министра и 120 замов. 120 замов, а мы одного не можем иметь? Это 1%. А у нас 10. Народ нам дал 10%, а нам 1% не дают в исполнительной власти. Самое захудалое министерство, самый захудалый зам. Завхоз пускай будет", - пожаловался Жириновский.

При этом политик признал, что по факту замминистра "сделать ничего не может", но ЛДПРовцам не дают даже такие должности.

"Определённые направления в работе есть. Я говорю про должность. Они боятся дать даже самую слабую. Где ничего нельзя сделать. Но они не дают всё равно. Только своим. Только своим. И боятся, что этот зам от ЛДПР будет хорошо работать. Пример для остальных. И министр скажет президенту: Владимир Владимирович, что-то замы не тянут, только вот от ЛДПР хорошо работает. Вот они чего боятся", - предположил Жириновский.

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.