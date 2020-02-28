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Пусть бегут: Турция решила не сдерживать рвущихся из Сирии в Европу беженцев
28 февраля 2020, 10:24 • 41 • Политика
Сотрудники полиции, береговой охраны и пограничных переходов Турции получили новое указание - не мешать сирийским беженцам, пусть бегут. Проще говоря, им приказали бездействовать, если поток людей из Сирии будет стремиться пересечь границу.
Власти Турции решили не останавливать беженцев из Сирии. Если они стремятся морским или сухопутным путём попасть в Европу, то им не следует мешать. Эту информацию опубликовало агентство Reuters, которое сослалось на турецкого чиновника.
Сообщается, что бездействовать разрешили полицейским, сотрудникам пограничных переходов и береговой охраны.
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