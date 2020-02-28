Пусть бегут: Турция решила не сдерживать рвущихся из Сирии в Европу беженцев

Власти Турции решили не останавливать беженцев из Сирии. Если они стремятся морским или сухопутным путём попасть в Европу, то им не следует мешать. Эту информацию опубликовало агентство Reuters, которое сослалось на турецкого чиновника.

Сообщается, что бездействовать разрешили полицейским, сотрудникам пограничных переходов и береговой охраны.