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Пушкову хватило одной поговорки, чтобы "перевести" речь главы Эстонии об Украине в НАТО

26 августа 2021, 05:50  •  203 • Политика
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась о возможности Украины вступить в НАТО. Чтобы "перевести" речь политика, сенатору Алексею Пушкову хватило всего одной поговорки.
В словах Кальюлайд была и надежда для Киева, но в целом её прогноз пессимистичен. Пушков напрямую заявил, что президент Эстонии "подложила свинью киевским властям".
Он вкратце пересказал подписчикам своего Telegram-канала речь Кальюлайд. Эстонский лидер считает, что Украина не готова сейчас и готова будет очень нескоро к вступлению в НАТО. Соотечественникам Кальюлайд посоветовала воздержаться от инвестиций в украинскую экономику. В противном случае они потеряют деньги, так как суды в Незалежной очень коррумпированные.
Алексей Пушков не удержался от иронии и отметил, что эстонский президент просто не оставила камня на камне от киевского лозунга "Украина цэ Еуропа". В её словах был намёк, что этой стране даже до государств Прибалтики ещё далеко.
"Как в поговорке: "Платон мне друг, но истина дороже", - заключил сенатор.

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