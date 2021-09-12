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Пушкову хватило десяти слов, чтобы раскрыть секрет США

12 сентября 2021, 18:35  •  338 • В мире
Алексею Пушкову хватило десяти слов, чтобы раскрыть секрет США. Он изучил материалы ФБР о терактах 11 сентября, которые недавно сделали публичными: "Ни о чём".
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале оценил документ о терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, который недавно был рассекречен руководством ФБР.
Представленный отчёт включает 16 страниц и датируется 4 апреля 2016 года. В него вошли материалы разговоров агентов ФБР с работником саудовского консульства в Лос-Анджелесе.
Последний раскрыл информацию о своих связях с людьми, которые помогали организовать логистику угонщикам пассажирских бортов США - Халиду Аль-Мидхару и Навафу Аль-Хазми.
Серия бесед проводилась 12-13 ноября 2015 года. В рассекреченном докладе названо имя этого источника, который, как отмечается, рассчитывал получить гражданство Соединённых Штатов.
Вот это - секретный документ, который теперь рассекречен? Ни о чём, - заметил, однако, Пушков, ознакомившись с отчётом ФБР.

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