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Пушкова удивила ненависть спрогнозировавших проигрыш России НАТО болгар
30 апреля 2021, 10:25 • 90 • Политика
Сенатор напомнил жителям Болгарии неприятный факт из истории их страны
Болгарские интернет-пользователи предрекли России поражение в случае войны с НАТО. Член Совфеда Алексей Пушков резко ответил жителям этой страны.
Болгарское издание "Дневник" опубликовало статью о российских войсках на границе с Украиной. Портал заявил, что несмотря на отвод войск РФ от юга страны ситуация осталась напряженной. Авторы материала оценили российскую армию, а также украинскую. Также в статье идет речь о военном сотрудничестве Украины и Турции, и почему это важно обеим странам.
Болгарские читатели, комментируя материал, нелестно стали отзываться о России. Некоторые болгары заявили, что России придет конец, если США того захотят. По их мнению, силы НАТО намного превосходят мощь РФ. Впрочем, были и те, кто не согласился с русофобскими заявлениями своих соотечественников.
Увидев материал на ИноСМИ, Пушков поспешил поставить болгар на место, назвав их комментарии "удивительно недалекими рассуждениями". Сенатора поразило то, насколько некоторые сообщения были пронизаны ненавистью к России. Он отметил, что предки нынешнего поколения болгар некогда относили свою страну к "цивилизованному миру во главе с Гитлером".
"Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера",
– добавил Пушков на своей странице в "Твиттер".
Напомним, недавно Запад и Украина начали обвинять Россию в подготовке к нападению на Незалежную. Так эти стороны восприняли традиционные учения нашей армии. В России же заявили, что никому не угрожают, а перемещения отечественных войск – дело армии.
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