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Пушков заявил об утрате Штатами былой мощи

01 ноября 2020, 08:15  •  72 • Политика
Надежды на возвращение США былой мощи являются тщетными и победа на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена не изменит ситуацию, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что за последнее десятилетие произошли большие сдвиги в мировом соотношении сил. Так, пишет в Telegram Пушков, по данным Международного валютного фонда (МВФ), Китай обошел США по уровню ВВП в абсолютном исчислении ($24,2 трлн и $20,8 соответственно).
Кроме того, доля КНР выше и в мировой экономике, и в мировой торговле, утверждает сенатор.
«США серьезно посыпались, причем во многих измерениях. Растут новые центры экономической силы... Мировой тренд — не в пользу Америки. It's the economy, stupid! Байден здесь не поможет», — написал он 1 ноября.
Так Пушков прокомментировал новую обложку журнала The Economist, которая вышла с заголовком «Почему это должен быть Джо Байден». На ней изображен американский флаг, очертания которого напоминают профиль кричащего президента США Дональда Трампа.
Накануне Пушков заявил, что вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, взаимное отдаление Евросоюза и США неизбежно.
По мнению сенатора, Штаты становятся всё менее «европейскими», что наблюдается и в вопросах внешней политике, в экономических связях и даже в демографии.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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