|
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
12 апреля 2020, 15:35 • 110 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Так сенатор прокомментировал заметку издания The South China Morning Post о том, что миропорядок после пандемии коронавируса будут строить США, Россия и Китай.
«Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придется отказаться от претензий на мировую гегемонию. Элита США к этому не готова», — заключил политик.
Ранее Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован самый высокий показатель летальных исходов за сутки — умерли 2108 человек.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, который стал эпицентром заболевания в США. В результате инфицирования на его территории скончались уже почти 8 тыс. человек.
Число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах превысило 20 тыс. Всего заражено 532 879 человек.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 апреля 2020, 15:35
|
07 апреля 2020, 01:35
|
08 апреля 2020, 16:00
|
08 апреля 2020, 17:00
|
07 апреля 2020, 03:35
|
12 апреля 2020, 07:35
|
10 апреля 2020, 03:35