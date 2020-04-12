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Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

12 апреля 2020, 15:35  •  110 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Так сенатор прокомментировал заметку издания The South China Morning Post о том, что миропорядок после пандемии коронавируса будут строить США, Россия и Китай.
«Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придется отказаться от претензий на мировую гегемонию. Элита США к этому не готова», — заключил политик.
Ранее Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован самый высокий показатель летальных исходов за сутки — умерли 2108 человек.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, который стал эпицентром заболевания в США. В результате инфицирования на его территории скончались уже почти 8 тыс. человек.
Число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах превысило 20 тыс. Всего заражено 532 879 человек.

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