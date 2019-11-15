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Пушков заявил о сдвигах в НАТО после критики Макрона
15 ноября 2019, 14:09 • 89 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о скорых переменах в НАТО. К такому выводу он пришел после реакций политиков на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса.
Российский сенатор подчеркнул, что мнение французского лидера поддержали в Австрии, а чешский премьер и вовсе призвал пересмотреть пункты договора о создании НАТО.
«Как бы ни старался (генсек НАТО Йенс) Столтенберг сделать вид, будто «всё хорошо, прекрасная маркиза», похоже, назрели сдвиги в евроатлантическом королевстве», — резюмирует сенатор в своем Twitter.
7 ноября Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил об отсутствии координации в НАТО и необходимости Европы самостоятельно заботиться о своей обороноспособности. Президент Франции отметил, что сейчас Европа находится «на краю пропасти» и вновь должна начать думать о наращивании оборонных возможностей. В противном случае страны ЕС «больше не смогут контролировать собственную судьбу».
Слова французского лидера вызвали широкий резонанс в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг не согласился с французским президентом, заявив, что альянс силен.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Макрона «золотыми, правдивыми и отражающими суть».
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