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Пушков заявил о провале политики Горбачёва на германском направлении
04 октября 2020, 02:45 • 52 • Политика
Поглощение ГДР со стороны ФРГ в ходе объединения Германии 30 лет назад — еще одно подтверждение провала политики президента СССР Михаила Горбачёва, заявил 3 октября российский сенатор Алексей Пушков.
Член Совфеда сравнил политику Горбачёва на германском направлении с курсом на упреждающие уступки, который проводился и при нем, и при экс-президенте РФ Борисе Ельцине.
«Первый закон реальной политики: избавьтесь от иллюзий. Второй закон реальной политики: забудьте об упреждающих уступках. Они всегда будут истолкованы как признак слабости, никогда не сподвигнут другую сторону на встречные уступки», — написал сенатор в Telegram.
По его словам, помнить такие уступки будут «ровно столько, сколько понадобится, чтобы поскорее их забыть».
Ранее в субботу в бундестаге рассказали о роли Горбачёва в воссоединении Германии. По мнению немецких депутатов, это было бы невозможно без США и СССР.
16 сентября хорватский журналист рассказал о «трагической ошибке» Горбачёва. По его словам, при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии президенту СССР стоило быть внимательней в отношении обещаний США.
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