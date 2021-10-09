Пушков заявил о превращении Нобелевской премии мира в политический инструмент

Нобелевская премия мира с момента ее вручения в 2009 году на тот момент президенту США Бараку Обаме превратилась в инструмент поддержки либерального направления в мировой политике, тем самым себя дискредитировав. Об этом в пятницу, 8 октября, заявил «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

8 октября главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса присудили Нобелевскую премию мира. Организаторы отметили, что журналисты награждены «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

«Я придерживаюсь мнения, что Нобелевская премия мира должна даваться за достижения в области защиты мира, за участие в разрешении крупного международного конфликта, за спасение человеческих жизней, которые могли быть погублены в результате военных действий, за успешные переговоры по достижению мира между воюющими сторонами или за прекращение гражданской войны», — пояснил сенатор.

По мнению Пушкова, если Нобелевский комитет хочет выдавать награду за достижения в области защиты свободы слова, то для этого необходимо учредить отдельную премию. Лауреатом же премии мира должен быть человек, группа людей или организация, которые внесли реальный вклад в борьбу за мир и прекращение войн, добавил он.

«Если даже принять те критерии, которые Нобелевский комитет выставил в качестве главных в этом году, <…> то единственным абсолютным и безусловным кандидатом на такую премию сегодня может быть лишь один человек — [основатель Wikileaks] Джулиан Ассанж. Потому что именно он публиковал информацию, которая позволила раскрыть правду о войне в Ираке, за что его преследует американское правительство, и долгие годы страдает за эту правду», — подчеркнул политик.

При этом Ассанж даже не рассматривается Нобелевским комитетом, так как Нобелевская премия сегодня — это прежде всего политический инструмент, указал сенатор. Также он добавил, что немало журналистов на Западе, в том числе в США, которые активно критиковали войну Соединенных Штатов в Ираке, в Афганистане, в итоге из-за своей деятельности не могли работать в крупных издательствах, газетах, однако Нобелевскую премию мира за защиту свободы слова почему-то не получают.

«Я считаю, что эта премия еще со времен ее вручения Бараку Обаме <…> превратилась в некое оружие, инструмент поддержки либерального направления в мировой политике, чем, я считаю, она себя довольно сильно дискредитировала, и с каждым годом к ней всё больше вопросов», — заключил Пушков.

Нобелевская премия — это одна из самых почетных международных премий, которую ежегодно вручают лауреатам за выдающиеся исследования в области науки, уникальные изобретения или весомый вклад в культуру либо в развитие общества. В 2021 году лауреаты получат диплом, а также золотую медаль и денежную премию, которая в этом году в Швеции составляет 10 млн шведских крон (около 82,3 млн рублей).