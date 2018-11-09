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Пушков заявил о потерях Европы после публикаций о «новом расколе»: Пусть делают выводы

09 ноября 2018, 14:54  •  157 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова генсека СЕ о Ruxit. Он отметил, что Европа только проиграет, если Россия покинет СЕ.
Напомним, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Совет Европы готовится к бюджету на следующий год, но уже без финансового взноса России.
По словам Ягланда, сейчас все страны СЕ могут попросить Россию выйти из организации. Но добавил при этом, что «еще не поздно предотвратить Ruxit».
«Вслед за Брекзитом Европу может постичь новый раскол - Ruxit: русские могут покинуть Совет Европы, заявил генсек СЕ Ягланд. Он прав, - пишет в своем микроблоге Пушков. - Европа от этого лишь проиграет. Россия же потеряет гораздо меньше, она играет на глобальной шахматной доске. Пусть в Совете Европы делают выводы».
Четыре года назад российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине. И хотя спустя год после этого в ПАСЕ рассматривали возможность восстановления права голоса российской стороны, однако прийти к положительному итогу не удалось. К тому же в тот период ужесточились антироссийские санкции. В свою очередь Россия отказалась работать на таких условиях.

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