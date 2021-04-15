Российский сенатор Алексей Пушков заявил о поражении США в Афганистане после решения Белого дома вывести свои войска из страны.

«После 20 лет безуспешной, бездарной и давно уже проигранной войны. Не случайно эту страну издавна называют «кладбищем империи». Настал черед и американской империи признать свое поражение», — написал он в Telegram в четверг, 15 апреля.

13 апреля сообщалось, что президент США Джо Байден принял решение вывести американский воинский контингент из Афганистана до 11 сентября. При этом американский лидер уточнил, что США начинают вывод войск из Афганистана 1 мая.

В тот же день о намерении вывести из Афганистана своих военных заявили в Великобритании, поскольку во многом британские специалисты полагаются на американскую инфраструктуру в регионе и могут столкнуться с трудностями без поддержки США.

14 апреля в НАТО заявили, что намерены вслед за США вывести свой военный контингент из Афганистана.

Завершение миссии происходит на фоне возобновления политического процесса урегулирования ситуации в регионе, подчеркнули в Североатлантическом альянсе.

В феврале 2020 года на церемонии в Катаре США и радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире.

Талибы гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.