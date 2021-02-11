Пушков заявил о «политических эмоциях» Европы в отношениях с Россией

У Европы при выстраивании отношений с Россией на первый план выступают «политические эмоции». Об этом в четверг, 11 февраля, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Европарламент отражает не стратегию, а политические эмоции правящей элиты Евросоюза — так же как это делает и ПАСЕ. Эмоции таковы, что с Россией хочется расправиться, причем уже давно», — написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что разногласия сторон начались еще в 2012 году, когда они не смогли прийти к консенсусу по Сирии, с тех пор противоречия возрастали. По словам сенатора, ЕС следует принять факт существования России «как политической реальности», так как страна оказывает существенное влияние на ряд вопросов, обсуждаемых на международной арене.

Также парламентарий выразил мнение, что курс Европарламента двойственен: у зарубежных стран существуют собственные взгляды, однако при взаимодействии с РФ им необходимо вести диалог, забыв об эмоциях. При этом отказаться от отношений с Москвой Брюссель не может, так как это привело бы к снижению роли ЕС в мировой политике, указал Пушков.

Кроме того, он обратил внимание на недавний визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву и последовавшую за переговорами реакцию.

«Констатировав отдаление России и Европы, Боррель назвал 8–10 важных сфер, требующих тем не менее диалога с Россией, — от Арктики до Ливии и Сирии, а мог бы назвать и больше», — заключил сенатор.

Боррель прибыл с официальным визитом в Москву 4 февраля. За два дня он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встретился с представителями общественных организаций России.

По итогу встречи Боррель заявил, что Россия и Европа должны сотрудничать для достижения хороших результатов и отметил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой.

Однако после возвращения главы европейской дипломатии в ЕС 7 февраля было опубликовано официальное заявление, в котором Боррель осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

10 февраля в Кремле отметили, что переговоры между российской стороной и Боррелем были гораздо более содержательными, чем упоминается.