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Пушков заявил о подготовке НАТО к войне с РФ

18 декабря 2021, 09:20  •  93 • Политика
Появление НАТО на границе Украины — явный признак, что альянс планирует войну с Россией. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков в пятницу, 17 декабря
«А зачем НАТО принимать в свой состав Украину, если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России. Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, превращать в военизированный кулак», — рассказал Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, Запад поддерживает «диалог ради диалога».
«Под сурдинку этого диалога идут военные приготовления», — охарактеризовал происходящее сенатор.
14 декабря эксперт NI Питер Сучиу заявил, что Россия «исторически» имеет все основания опасаться вторжения с Запада и она прекрасно подготовлена к подобному развитию событий. Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты уже отличились агрессией в отношении РФ: в 1918 году во время гражданской войны в Россию были отправлены американские войска.
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