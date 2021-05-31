Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
Главная / Политика

Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины

31 мая 2021, 08:05  •  117 • Политика
Для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли «плохие новости». Об этом 30 мая в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.
Он пояснил, что ставка Киева на расширение военного присутствия США в черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Особенно в том случае, если РФ удержит свое преимущество в области ракетных вооружений, заявил сенатор.
«Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», — добавил Пушков.
29 мая минобороны США сообщило, что во время испытаний американские корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель. В Пентагоне начали проверку, чтобы определить причины проблем, «которые могли помешать успешному перехвату».
В декабре 2020 года военный эксперт Игорь Коротченко заявил об отставании американской ПРО от российской. Он отметил, что российские межконтинентальные баллистические ракеты могут за счет своего нового боевого оснащения преодолеть американскую систему противоракетной обороны. Он добавил, что Соединенные Штаты в ближайшие 15–20 лет не смогут разработать эффективные средства противоракетного перехвата.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
31 мая 2021, 01:40
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
30 мая 2021, 23:50
Почему Макаревич не бежит из "тоскливой и противной России": "Креаклы риск не любят"
31 мая 2021, 01:40
Установили прослушку Меркель: США подставили Данию под удар немцев
31 мая 2021, 03:30
Пушков оценил слова Байдена о предстоящей встрече с Путиным
31 мая 2021, 07:10
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
31 мая 2021, 07:10
"Это важно и для Донбасса": Пушков осадил Киев "плохими новостями"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2021, 00:30
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
27 мая 2021, 00:30
Протасевич в рядах "Азова" объяснял ненависть к России
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
26 мая 2021, 08:00
"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали
25 мая 2021, 20:05
Белорусам плевать: Экс-сотрудник NEXTA честно рассказал о реакции на арест Протасевича
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
28 мая 2021, 01:15
"Мы сыты по горло": Африканцы призвали Россию им помочь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.