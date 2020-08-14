Пушков заявил о новой атаке на Россию из-за Белоруссии

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Заявления об угрозе новых санкций сенатор назвал "холостым выстрелом"

В Европарламенте призывают наказать Россию за протесты в Белоруссии – представитель от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил об этом в эфире польского радио. Он призвал ввести новые санкции против Москвы.

"Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", – приводит его слова РИА "Новости".

Российский сенатор Алексей Пушков назвал подобные заявления "холостым выстрелом". Однако, по его мнению, это стало очевидным сигналом, что на РФ готовят новую "атаку", пишет "Царьград".

Русофобское крыло в ЕП готово воспользоваться любым поводом - и даже отсутствием такового - для призывов к новым санкциям против России. Не думаю, что этот призыв будет поддержан большинством в ЕС. Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 13, 2020

В минувшее воскресенье в Белоруссии состоялись выборы президента страны. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Тихановская получила лишь 10,09%, напоминает "Вечерняя Москва".

Однако, по неофициальным результатам, победу одержала Тихановская с существенным отрывом голосов. Сейчас по всей Белоруссии бушуют митинги из-за результатов президентской гонки.