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Пушков заявил о новой атаке на Россию из-за Белоруссии
14 августа 2020, 10:15 • 48 • Политика
Заявления об угрозе новых санкций сенатор назвал "холостым выстрелом"
В Европарламенте призывают наказать Россию за протесты в Белоруссии – представитель от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил об этом в эфире польского радио. Он призвал ввести новые санкции против Москвы.
"Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", – приводит его слова РИА "Новости".
Российский сенатор Алексей Пушков назвал подобные заявления "холостым выстрелом". Однако, по его мнению, это стало очевидным сигналом, что на РФ готовят новую "атаку", пишет "Царьград".
В минувшее воскресенье в Белоруссии состоялись выборы президента страны. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Тихановская получила лишь 10,09%, напоминает "Вечерняя Москва".
Однако, по неофициальным результатам, победу одержала Тихановская с существенным отрывом голосов. Сейчас по всей Белоруссии бушуют митинги из-за результатов президентской гонки.
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