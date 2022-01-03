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Пушков заявил о нежелании Байдена вводить санкции против России

03 января 2022, 12:40  •  183 • Политика
У США не останется политических и экономических рычагов давления на Россию в случае введения жестких санкций. Об этом в понедельник, 3 января, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Дело не в том, что [президент США Джо] Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил [президент РФ Владимир] Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это всё, что у него есть», — написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что при вводе США «адских» санкций, положение России будет усложнено, но это «даст ей полную свободу рук».
«Именно этого не хочет дать Москве Байден, опасающийся перехода к использованию военных рычагов», — заключил парламентарий.
29 декабря Путин в ходе телефонных переговоров призвал Байдена не совершать «огромную ошибку» с введением санкций. По словам российского президента, это может привести к полному разрыву отношений, что нанесет серьезнейший ущерб диалогу стран.
В свою очередь Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации России на Украину Запад предпримет масштабные санкции в экономической и финансовой сферах для сдерживания РФ.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого, 12 января, вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
25 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовил санкции против России на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины. На следующий день вице-президент США Камала Харрис сообщила, что из-за ситуации вокруг Украины РФ могут ждать небывалые санкции.
В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Киева и Вашингтона об «агрессивных действиях» Москвы делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ РФ.
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