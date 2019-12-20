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Пушков заявил о невежестве Турчинова после слов об «истинно русских болотах»
20 декабря 2019, 22:24 • 104 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова в невежестве после его высказывания об «истинно русских болотах». Об этом он в пятницу, 20 декабря, написал в Twitter.
Украинский политик «не стесняется своего невежества», отметил Пушков.
«Если исконно русские земли — это Подмосковье, то украинские — это Диканька с окружающими хуторами», — заявил сенатор.
По словам парламентария, «Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умен», пишет «Федеральное агентство новостей». Пушков удивился, что экс-секретарь СНБО как будто не слышал о Новгороде, Пскове и Твери.
Он подчеркнул, что в старину Киев не был украинским городом, поскольку Украины тогда не существовало.
Ранее в этот же день Турчинов прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об «исконно русских землях» на территории Украины. Он заявил, что большинство территорий присоединено к России «с помощью крови, насилия и предательства». По его словам, если эти земли отделить от страны, то у России якобы останутся только «исконно русские болота» размером с Московскую область.
19 декабря Путин заявил в ходе большой пресс-конференции, что Владимир Ленин в ходе создания СССР передал Украине исконно русские территории, а теперь современной России необходимо с этим разбираться, пишет RT.
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