Пушков заявил о невежестве Турчинова после слов об «истинно русских болотах»

Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова в невежестве после его высказывания об «истинно русских болотах». Об этом он в пятницу, 20 декабря, написал в Twitter.

Украинский политик «не стесняется своего невежества», отметил Пушков.

«Если исконно русские земли — это Подмосковье, то украинские — это Диканька с окружающими хуторами», — заявил сенатор.

По словам парламентария, «Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умен», пишет «Федеральное агентство новостей». Пушков удивился, что экс-секретарь СНБО как будто не слышал о Новгороде, Пскове и Твери.

Он подчеркнул, что в старину Киев не был украинским городом, поскольку Украины тогда не существовало.

Ранее в этот же день Турчинов прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об «исконно русских землях» на территории Украины. Он заявил, что большинство территорий присоединено к России «с помощью крови, насилия и предательства». По его словам, если эти земли отделить от страны, то у России якобы останутся только «исконно русские болота» размером с Московскую область.

19 декабря Путин заявил в ходе большой пресс-конференции, что Владимир Ленин в ходе создания СССР передал Украине исконно русские территории, а теперь современной России необходимо с этим разбираться, пишет RT.