Пушков заявил о неготовности США воевать за Украину

Соединенные Штаты не готовы воевать за Украину, несмотря на то, что некоторые американские газеты говорят о возможной военной конфронтации с РФ, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Как заключил политик, в преддверии осенних выборов в американском конгрессе президент США Джо Байден не может «дать слабину» и обязан держать ситуацию под контролем.

«Выход ее из-под контроля в виде прямого военного конфликта не в интересах США, поскольку они не готовы воевать за Украину, как бы ни накручивали предвоенную атмосферу американские СМИ», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор убежден, что на военное решение конфликта Штаты не пойдут, зато наращивать напряженность Вашингтон вполне готов, для чего и перебрасывает войска в Восточную Европу.

Ранее, 4 февраля, источники, знакомые с ситуацией, рассказали «Известиям», что Соединенные Штаты подготовили к переброске в Европу подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии.

Пентагон планирует развернуть в Европе не только пехоту и десантников, но и тяжелое вооружение. Среди ожидаемого — дальнобойные реактивные установки залпового огня HIMARS 18-й полевой артиллерийской бригады и зенитные подразделения 18-го воздушно-десантного корпуса с комплексами малой дальности SHORAD и Avenger.

До этого, 2 февраля, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военные инструкторы Соединенных Штатов продолжат работу на Украине. Также Кирби прокомментировал отправку военных США в Румынию, Польшу и Германию. По его словам, направляемые в Европу силы не будут принимать участие в военных действиях на Украине, а предназначены для «укрепления» восточного фланга НАТО.

Неделей ранее минобороны Украины заявляло, что страна получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. На фоне этого в США и ЕС звучат призывы усилить санкции против Москвы, вплоть до отказа от газопровода «Северный поток — 2». Российская сторона многократно опровергала подобные обвинения, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.