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Пушков заявил о недовольстве украинцев политикой Зеленского

29 ноября 2021, 20:45  •  124 • Политика
Политикой украинского лидера Владимира Зеленского «недовольны буквально все на Украине». Об этом 29 ноября в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Зеленский идет к закату», — написал политик.
По его мнению, поддержка Киева со стороны НАТО в основном остается риторической и явно недостаточной.
«Имея огромный багаж поддержки, он растерял его за два года», — заключил Пушков.
28 ноября сенатор отметил, что украинцы обманули сами себя, выбрав президентом Зеленского. По его мнению, именно такого лидера заслуживает страна.
Как полагает Пушков, на Украине нет ни зрелой элиты, ни ответственных политиков, способных развивать страну.
27 ноября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин прокомментировал выступление Зеленского на пресс-конференции, посвященной достижению половины президентского срока, назвав его позорным.
26 ноября на пресс-конференции украинский лидер заявил, что люди, попавшие под санкции Киева, — «особи», а не люди. Слова вызвали реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, такое высказывание она назвала чудовищным.
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