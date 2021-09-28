Пушков заявил о «курсе враждебности» США

Российский сенатор Алексей Пушков 27 сентября предположил, что Соединенные Штаты планируют прекратить дипломатические связи с Россией. Политику США в отношении РФ он оценил в своем Telegram-канале.

«США демонстрируют нам, что не намерены иметь с нами контактов за пределами трех-четырех интересующих их вопросов, по которым они вынуждены с нами считаться и вести переговоры», — написал Пушков.

Также, по словам сенатора, страна продолжает курс двойной враждебности — и по отношению к России, и по отношению к Китаю.

«В этом контексте рассуждения о том, что США будто бы хотят улучшить с нами отношения ради нашего «нейтралитета» в их противостоянии с Китаем, выглядят надуманными», — отметил политик.

В качестве примера он привел скандал с отказом в визах на приезд на Генассамблею ООН в Нью-Йорк десяти членам делегации России — законодателям и дипломатам.

Ранее 27 сентября глава российской дипмиссии в Хьюстоне Александр Захаров оценил политику «визового сдерживания» в США. По его словам, если Штаты и дальше продолжат эту политику в отношении российских дипломатов, к концу года штат генконсульства РФ в Хьюстоне может сократиться до двух человек. Захаров отметил, что это меньше четверти от предусмотренной численности.

21 сентября председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что не получил визу США, и предположил, что причина в том, что он находится в черном списке.

7 сентября заместитель генерального консула России в Нью-Йорке Вячеслав Славкин рассказал, что численность сотрудников российского генконсульства в Нью-Йорке сократилась почти в три раза по причине визовой политики США.

Дипломатическое обострение между Россией и Западом началось 15 апреля. Тогда президент Соединенных Штатов Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Кроме того, США объявили о решении выслать 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально.