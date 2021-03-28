Пушков заявил о бойкоте Байдена: "Они неизбежно столкнутся с этим"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал санкции, введённые Китаем в отношении США. Он заявил, что Соединённые Штаты "неизбежно столкнутся" с ещё более серьёзными мерами, вплоть до бойкота.

В ответ на американские санкции КНР может ввести ещё более жёсткие ограничительные меры, заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков. В своём Телеграм-канале он подчеркнул, что США ещё, по сути, не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим.

Напомним, международный конфликт обострился после того, как ЕС, а позже США, Канада и Великобритания, заявили о внесении четырёх граждан Китая и одной организации в санкционный список в связи с нарушении прав человека в Синьцзяне. Их подозревают в преследованиях уйгуров по национальному признаку. В ответ МИД Китая ввёл санкции против ЕС и Великобритании, а позже — против США и Канады.

Пушков в своём посте отметил, что санкции со стороны Китая могут затронуть интересы крупных проектов и интересов американского бизнеса. Кроме того, возможна и другая мера — полный бойкот дипломатических инициатив Байдена. "США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня", - добавил сенатор.