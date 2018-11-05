Пушков заявил о 9 млрд долларов, которые Меркель платит за «радость Порошенко»

Германия несет огромные потери из-за антироссийских санкций, при этом они не приносят ничего, кроме радости украинскому президенту Петру Порошенко, заявил сенатор Алексей Пушков.

Российский сенатор Алексей Пушков на личной странице в социальной сети Twitter высказался о политике Германии, которая продолжает нести огромные потери из-за антироссийских санкций. При этом подобные санкции не приносят ничего, кроме «радости Порошенко», говорит Пушков, имея в виду президента Украины.

Пушков пишет, что Берлин ежемесячно теряет из-за антироссийских санкций 727 миллионов долларов. Тем не менее продолжает неразумное санкционное давление в политических целях.

«Уверен: 9 млрд в год она (радость Порошенко - ред.) не стоит, - говорит Алексей Пушков. - Решение Меркель бесконечно продлевать санкции, как и принять более 1 млн мигрантов, станут двумя самыми крупными ошибками ее правления».

Таким образом, Алексей Пушков отреагировал на сделанное ранее канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявление, связанное с решением не отказываться от санкций против России. Она добавила, ограничения могут быть пересмотрены, «если будет прогресс» в выполнении Минских соглашений. Таким образом, Меркель снова связала санкции с украинскими договоренностями, хотя Россия не является их стороной. Киев тем временем продолжает саботировать исполнение Минска-2, затягивая процесс урегулирования на юго-востоке Украины.

Каждый месяц ФРГ теряет из-за антироссийских санкций 727 млн долл., получая взамен лишь радость Порошенко. Уверен: 9 млрд в год она не стоит. Решение Меркель бесконечно продлевать санкции, как и принять более 1 млн мигрантов, станут двумя самыми крупными ошибками ее правления. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 ноября 2018 г.

Напомним, отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. США и некоторые другие страны обвинили Москву во вмешательстве и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Кремль неоднократно заявлял, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте, а Крым присоединился демократическим путем — по итогам референдума.