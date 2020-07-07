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Пушков: Западу нужна Белоруссия без Лукашенко

07 июля 2020, 11:00  •  122 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Заигрывания белорусского лидера с США, считает политик, привели к "логической" угрозе санкций от ЕС
Александр Лукашенко совершает ошибку, ведя свою игру со Штатами – такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, президент соседней страны не понимает, что Запад нацелен на то, чтобы лишить его власти.
Пушков прокомментировал слухи о том, что на Лукашенко могут наложить санкции в ЕС. Полагают, что запрет коснется въезда нескольких тысяч чиновников из Белоруссии в страны Евросоюза, счета в иностранных банках близких к белорусскому президенту юридических и физических лиц заблокируют, а самому лидеру запретят бывать в Европе.
Сенатор утверждает, что в сентябре 2019 г. он посетил Минский форум, на котором Лукашенко заявил во время открытия, что без участия США решить конфликт в Донбассе не выйдет.
"Словно не было ясно, что с участием США, упорно поддерживающих Киев и не способных быть посредниками, его тем более не решить", – написал сенатор в своем телеграм-канале.
Тогда, отметил Пушков, лидер больше беспокоился не о разрешении конфликта, а о своем "заигрывании" с Западом. Однако, добавил сенатор, эта игра подошла к своему логическому исходу, поскольку "Западу нужна Беларусь, но без Лукашенко".
Эксперты полагают, что США используют Белоруссию для того, чтобы создать аналог Берлинской стены на границе с Россией. При этом от такого сотрудничества пострадает сам Лукашенко.

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