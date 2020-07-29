Пушков: Запад ждет провала Лукашенко на выборах президента

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Сенатор посчитал, что иностранцы хотят "захватить власть в Белоруссии"

Российский общественный деятель Алексей Пушков прокомментировал разгромную статью американских журналистов об Александре Лукашенко. Так, политик заявил, что за улыбками Запад скрывает "нетерпеливое желание" скорейшего провала Батьки.

Также сенатор посчитал, что за этим кроется желание Запада "захватить" Белоруссию. Об этом он написал в своем телеграм-канале. И дополнил, что Виктору Януковичу в свое время льстили подобным образом и даже давали какие-то гарантии.

"Судьба и этих гарантий, и Януковича известна. "Западная карта" минских стратегов изъята из их рук самим Западом", – заключил Пушков.

Напомним, ранее корреспонденты The Times назвали Александра Григорьевича недемократичным руководителем. Также они заявили, что Лукашенко периодически делает из Белоруссии посмешище, а в качестве примера привели "выступления" президента о пандемии коронавируса. Ранее Батька называл это "психозом" и советовал "пить больше водки" и усерднее работать на тракторе. Тем самым, по словам журналистов, белорусский лидер "показал свое происхождение" (когда-то нынешний президент был председателем колхоза – прим. ред). Якобы он уверен, что, если хорошо выпить, можно решить многие проблемы.

Также, по мнению американских СМИ, Александр Григорьевич длительное время не менял советскую систему и избегал реформ, когда уже занял пост президента. В будущем такой расклад якобы может очень губительно сказаться на положении дел в Белоруссии. Корреспонденты отметили, что Лукашенко обязан покинуть занимаемую должность как можно скорее, и об этом Запад должен говорить без страха.

В заключении было добавлено, что европейцы больше не могут умалчивать свою точку зрения по поводу репрессий, проводимых белорусским президентом внутри страны. Все это надоело и его согражданам, которые уже готовы противостоять главе государства. В доказательство американские журналисты привели массовое лишение свободы протестующих и блогеров, "уловки" по поводу продления срока правления Лукашенко и арест его потенциальных оппонентов на выборах.

Ранее сообщалось, что участие в предвыборной гонке дается Лукашенко тяжело. Поэтому белорусскому лидеру посоветовали обратиться за помощью к зарубежным консультантам.