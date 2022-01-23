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Пушков язвительно высмеял скандал в Германии: "Лучше нести ахинею о "великой Украине"

23 января 2022, 11:15  •  151 • Политика
Скандал с отставкой главкома ВМС Германии после его слов о Крыме вызвал бурную реакцию в России. Сенатор Алексей Пушков считает, что Шёнбах "поплатился за здравый смысл", ведь на Западе политикам куда безопаснее "нести ахинею" о "великой Украине".
На новость об уходе в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков. В своём телеграм-канале он написал, что неосторожным высказыванием о Крыме тот "переступил красную черту", за что и поплатился.
"Так не только говорить - так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то ещё Бог знает от кого", - язвительно отметил сенатор. По словам Пушкова, подобные выдумки западным политикам не просто разрешены - их даже поощряют.
По мнению сенатора, слова, которые произнёс Шёнбах, "недопустимы" для стран Запада. Он пояснил, что в Европе здравый анализ и грамотная оценка реальности никому не нужны.
Напомним, Шёнбах, выступая в Индии, заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Более того, глава немецких ВМС отметил, что заявления о готовящемся "вторжении" России на Украину являются "нонсенсом".
Вскоре после этого Шёнбах назвал свои слова ошибкой, а затем попросил главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт освободить его от должности.

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