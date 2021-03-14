Пушков высмеял заявления украинских политиков о вакцине «Спутник V»

Нужно вызвать психиатра украинским политикам, которые высказываются против российской вакцины «Спутник V», видя в ней «гибридное оружие». Об этом в воскресенье, 14 марта, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Президент Чехии Милош Земан заявил, что презирает политиков, которые «делают вакцинацию политическим вопросом. А как относиться к политикам типа украинских, которые видят в российской вакцине «гибридное оружие»? Тут одним презрением не обойтись. Надо вызывать психиатра», — написал Пушков в Twitter.

Гава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил 29 декабря 2020 года о том, что на Украине российскую вакцину от коронавируса воспринимают как гибридное оружие. Как дал понять министр, Киев будет договариваться с поставщиками и производителями либо обращаться к странам, которые зарезервировали себе препарат с большим запасом, но российскую вакцину использовать не станет.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в больницах украинской столицы, согласно данным на 12 марта, находилось больше пациентов с COVID-19, чем когда-либо за все время пандемии. По его словам, в стационарах медицинских учреждений пребывают на лечении 2548 пациентов с коронавирусом, из них 1689 находятся в тяжелом состоянии, а кислородную поддержку получают 1978 человек, на аппаратах ИВЛ — 38 человек.

9 марта Украина одобрила применение китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech. Уточнялось, что первые 700 тыс. доз вакцины должны поставить уже в этом месяце.

В феврале на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата. Однако, как заявил экс-президент страны Петр Порошенко, вакцина оказалась сомнительного качества. По его словам, «на вопросы, почему отказываются вакцинироваться, сотрудник одной из больниц Прикарпатья отметил, что он пребывает в отчаянии» из-за якобы некачественного препарата.

При этом Киев официально отказался регистрировать любые российские препараты от коронавируса, в частности «Спутник V», чью эффективность и безопасность признали западные эксперты. Тем не менее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает заявки на вакцину «Спутник V» от всех стран и готов работать в этом направлении с Украиной, если власти страны проявят интерес.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.