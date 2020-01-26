Пушков высмеял заявление Киева о «краже» Россией истории

Украинские власти, как и прежде, продолжают жить бездумными надеждами и мифам, заявил 25 января глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так сенатор прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия «демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».

«Украина то рвется вступать в ЕС «вместо» Британии, то «обогащает» мировую историю выдуманной «Украиной-Русью», — написал Пушков в Twitter, напомнив о недавнем предложении президента Украины Владимира Зеленского взять Киев в ЕС после выхода Британии.

Сенатор указал, что не только никакой «Украины-Руси» в помине не было, но и просто Украина как понятие не существовала во времена, когда уже было Русское царство.

«В Киеве продолжают жить бездумными надеждами и мифами, как и прежде», — подытожил он.

Заявление Боднара прозвучало в качестве поддержки позиции Польши, которая обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с Германией.

Украинский замминистра также заверил, что Москва пытается «вбить клин» между Варшавой и Киевом и перекладывает на других ответственность «за свои преступления».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова Боднара и предложила Украине сокращать мифологизм «Украина-Русь» до «Укрусь» или «Русукра».