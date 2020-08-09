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Пушков высмеял заявление главы Stratfor о «Северном потоке – 2»

09 августа 2020, 08:20  •  175 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков счел пустой болтовней слова главы американской разведывательно-аналитической организации Stratfor Джорджа Фридмана о «Северном потоке – 2» и отношениях Москвы и Берлина.
Ранее в интервью Deutsche Wirtschaftsnachrichte политолог выразил мнение, что Россия и Германия с 1871 году пытаются сочетать «русский газ и немецкие технологии», но одна сторона якобы постоянно предает другую. При этом строительство «Северного потока – 2» он назвал угрозой НАТО.
По мнению Пушкова, заявления Фридмана — профанация, которая выдает главный «ночной кошмар англо-саксов»: союз двух европейских гигантов в лице России и Германии, развернутый против США и Британии, в то время как такой союз невозможен.
«Пустая болтовня, прикрытая геополитическим флером. Такое даже слушать стыдно — с учетом двух мировых войн, когда Германия и Россия оба раза воевали друг с другом», — написал Пушков 8 августа в Telegram.
Сенатор отметил, что демагогия Фридмана стала просто поиском доводов против «Северного потока – 2».
«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Против выступают страны Прибалтики, Украина и США. Последние намерены поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.
Несколько дней назад США направили очередные угрозы санкциями представителям Германии, вызвав возмущение и обвинения во вмешательстве в дела Европы.

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