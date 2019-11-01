Пушков высмеял «выигрыш» Украины от задержки «Северного потока – 2»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью немецкого издания Die Welt, в которой Украина была названа «победителем» в борьбе против газопровода «Северный поток – 2».

По мнению политика, подобные заявления являются попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.

«Затяжка с проектом из-за Дании в стратегическом плане Киеву ничего не дает: усмотреть здесь «победу» может только одноглазый наблюдатель», — написал Пушков в Twitter.

31 октября Die Welt заверила читателей, что, несмотря на полученное от Копенгагена разрешение на строительство «Северного потока – 2» днем ранее, действия США, оказывавших давление на проект, позволили замедлить строительство трубопровода и дали Украине «важные преимущества» на переговорах по транзиту с РФ.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок голубого топлива в Европу. Большинство стран ЕС проект поддерживают и участвуют в его реализации, против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США. Вашингтон неоднократно заявлял о намерении вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).