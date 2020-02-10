Пушков высмеял возмущение Украины из-за новой процедуры санкций в СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал недовольство Украины из-за нового механизма введения санкций в Совете Европы.

По его словам, для Украины в СЕ «всё идет не так».

«Санкции ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы. — Ред.) отменила, Россия вернулась. Попытка вновь лишить ее полномочий провалилась. Группа «Балтик+» впала в ступор. Санкционный механизм изменен не в пользу Украины. Сплошное расстройство», — написал Пушков 9 февраля в Twitter.

Накануне МИД Украины выразил возмущение из-за принятой комитетом министров Совета Европы процедуры реагирования на нарушение устава членами организации.

По мнению Киева, новый механизм не даст возможности наказывать страны за серьезные нарушения и усугубит раскол из-за возвращения России в ПАСЕ.

РФ была лишена прав в ПАСЕ из-за возвращения Крыма в 2014 году. Общим решением Совета Европы российская делегация вернулась в Парламентскую ассамблею в июне 2019 года.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Украина, объявившие о создании союза по противодействию деятельности России в ПАСЕ — «Балтик+».