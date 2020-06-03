Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
Главная / Политика

Пушков высмеял вице-премьера Украины за «фэнтези»

03 июня 2020, 09:55  •  110 • Политика
Идея украинского вице-премьера Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия Москвы является «придумкой в стиле фэнтези». Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее, 2 июня, Резников заявил, что переговоры по ситуации в Донбассе следует проводить именно в таком формате, поскольку Россия якобы «нарушила» Будапештский меморандум и «напала» на Украину.
«Будапештский формат» решения проблемы Донбасса без России — еще одна неосуществимая киевская придумка в стиле фэнтези», — написал Пушков в Twitter.
Он добавил, что политика Киева ушла в слова и формулы, лишенные содержания.
«Главы МИД меняются — пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези», — заключил сенатор.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
26 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах властей страны ликвидировать администрации ДНР и ЛНР после установления контроля над территориями.
В середине мая по итогу завершения очередного раунда переговоров контактной группы представитель РФ Борис Грызлов отметил, что из-за украинской стороны снова не было принято заявление о прекращении огня в регионе. По его словам, новая украинская власть для жителей Донбасса мало чем отличается от предыдущей.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
03 июня 2020, 01:55
"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова
02 июня 2020, 23:55
Когда ядерное оружие может пойти в ход? Путин обозначил 4 условия
03 июня 2020, 01:55
"Стучать кулаком Путин может по-разному": На совещании с Мишустиным заметили неочевидные детали
03 июня 2020, 01:55
Коронавирус отнял последние рычаги давления: США не смогут уничтожить "Северный поток - 2" - эксперт
03 июня 2020, 01:55
«Наблюдатели и голосующие будут максимально защищены»
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "з...
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
03 июня 2020, 01:55
"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова
03 июня 2020, 01:55
"Стучать кулаком Путин может по-разному": На совещании с Мишустиным заметил...
03 июня 2020, 01:55
Коронавирус отнял последние рычаги давления: США не смогут уничтожить "Северный ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2020, 01:55
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
28 мая 2020, 04:55
Теперь вы навсегда забудете миф о поражении СССР в войне с Финляндией (Анна Сочина)
30 мая 2020, 16:55
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
28 мая 2020, 02:55
Трамп "похоронил" Байдена с музыкой и плясками
27 мая 2020, 10:28
Украинская земля 15 долларов за гектар
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
30 мая 2020, 10:55
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.