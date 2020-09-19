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Пушков высмеял требования Украины «пустить ее в Европу»
19 сентября 2020, 19:55 • 39 • Политика
Одним из следствий майдана стала провинциализация украинской власти, которую заметили и в Европе, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так политик отреагировал на заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который высказал свое мнение о ситуации в Белоруссии и призвал президента республики Александра Лукашенко «выпить водички и успокоиться».
По мнению Пушкова, с учетом общего уровня нынешней украинской элиты эти слова можно считать «образцом сдержанности», так как политическим и дипломатическим тонкостям в Киеве «не обучены».
«Одно из следствий майдана — «провинциализация» ( в худшем смысле этого слова) киевской политической верхушки, которая с гиканьем и присвистом требует «пустить ее в Европу». Только вот Европа все это видит — совсем не торопится», — написал сенатор 19 сентября в Telegram.
17 сентября Лукашенко заявил, что на фоне протестов и влияния на них Запада он закроет границу с Польшей и Литвой, а также усилит контроль на рубежах с Украиной.
Аваков резко отреагировал на слова белорусского лидера, заявив, что Лукашенко пытается манипулировать, обвиняя в проблемах соседей. Украинский министр посоветовал Лукашенко поискать бревно в своем глазу.
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