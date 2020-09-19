Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
Главная / Политика

Пушков высмеял требования Украины «пустить ее в Европу»

19 сентября 2020, 19:55  •  39 • Политика
Одним из следствий майдана стала провинциализация украинской власти, которую заметили и в Европе, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так политик отреагировал на заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который высказал свое мнение о ситуации в Белоруссии и призвал президента республики Александра Лукашенко «выпить водички и успокоиться».
По мнению Пушкова, с учетом общего уровня нынешней украинской элиты эти слова можно считать «образцом сдержанности», так как политическим и дипломатическим тонкостям в Киеве «не обучены».
«Одно из следствий майдана — «провинциализация» ( в худшем смысле этого слова) киевской политической верхушки, которая с гиканьем и присвистом требует «пустить ее в Европу». Только вот Европа все это видит — совсем не торопится», — написал сенатор 19 сентября в Telegram.
17 сентября Лукашенко заявил, что на фоне протестов и влияния на них Запада он закроет границу с Польшей и Литвой, а также усилит контроль на рубежах с Украиной.
Аваков резко отреагировал на слова белорусского лидера, заявив, что Лукашенко пытается манипулировать, обвиняя в проблемах соседей. Украинский министр посоветовал Лукашенко поискать бревно в своем глазу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
19 сентября 2020, 02:30
Навальный не может нормально ходить и разговаривать: Источник рассказал, что происходит в "Шарите"
19 сентября 2020, 12:35
Немцы призвали Россию к сотрудничеству после скандала с Навальным
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Ф...
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленн...
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
19 сентября 2020, 02:30
Навальный не может нормально ходить и разговаривать: Источник рассказал, что происход...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
17 сентября 2020, 11:05
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
12 сентября 2020, 22:55
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской по Варшаве возмутил народ
18 сентября 2020, 17:20
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузился перед АТО-шниками
14 сентября 2020, 14:20
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в Минске
13 сентября 2020, 08:05
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С визгом и матом
16 сентября 2020, 04:50
"Прям по Фрейду": Торопившийся объявить санкции имени Навального забыл географию и вызвал смех
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.