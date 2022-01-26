|
Пушков высмеял телеканал CNN за карту с Монголией и Украиной
26 января 2022, 15:40 • 82 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 26 января, высмеял в своем Telegram-канале опубликованную телеканалом CNN карту, на которой перепутана столица Украины со столицей Монголии.
«СNN не первый раз путает Киев с Улан-Батором, а Украину периодически размещает на карте где-то рядом с Пакистаном. Возможно, в этот раз на СNN повлияло заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что на Украину в ходе ее «великой истории» «нападали то татары, то монголы». Это, возможно, и навело СNN на такое новое размещение Киева на карте мира», — написал Пушков.
Речь идет о заявлении Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар». После чего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалось, какое учебное заведение выдало министру иностранных дел Великобритании диплом.
В апреле 2021 года Захарова уличила телеканал CNN в дезинформации, поскольку журналисты проиллюстрировали сюжет о направлении якобы российских танков к границе с Украиной кадрами, которые были сняты в районе железнодорожного вокзала украинского Днепра. Захарова обвинила CNN в отсутствии проверки фактов и посоветовала его корреспондентам, которые находятся в Москве, «отвлечься от участия в общественной жизни России и чуть больше времени уделять профессии».
Через несколько часов после поста Захаровой снимок был удален с сайта.
Читайте также
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2022, 21:55
|
22 января 2022, 10:45
|
20 января 2022, 09:10
|
22 января 2022, 13:05
|
21 января 2022, 04:25
|
25 января 2022, 22:10
|
20 января 2022, 13:15