Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров устал. Это приговор
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США до...
Главная / Политика

Пушков высмеял телеканал CNN за карту с Монголией и Украиной

26 января 2022, 15:40  •  82 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 26 января, высмеял в своем Telegram-канале опубликованную телеканалом CNN карту, на которой перепутана столица Украины со столицей Монголии.
«СNN не первый раз путает Киев с Улан-Батором, а Украину периодически размещает на карте где-то рядом с Пакистаном. Возможно, в этот раз на СNN повлияло заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что на Украину в ходе ее «великой истории» «нападали то татары, то монголы». Это, возможно, и навело СNN на такое новое размещение Киева на карте мира», — написал Пушков.
Речь идет о заявлении Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар». После чего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалось, какое учебное заведение выдало министру иностранных дел Великобритании диплом.
В апреле 2021 года Захарова уличила телеканал CNN в дезинформации, поскольку журналисты проиллюстрировали сюжет о направлении якобы российских танков к границе с Украиной кадрами, которые были сняты в районе железнодорожного вокзала украинского Днепра. Захарова обвинила CNN в отсутствии проверки фактов и посоветовала его корреспондентам, которые находятся в Москве, «отвлечься от участия в общественной жизни России и чуть больше времени уделять профессии».
Через несколько часов после поста Захаровой снимок был удален с сайта.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



82
Источник
Похожие новости
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступило с заявлением
26 января 2022, 02:15
Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что могут и быстрее
26 января 2022, 02:15
Ответ США по безопасности для России писали в Киеве? В Госдепе дали пояснения
26 января 2022, 08:05
Пронько: Элита в России играет с огнём. Взрыва не избежать?
26 января 2022, 00:30
Украину принуждают к войне, не спрашивая мнения Зеленского
26 января 2022, 11:35
"Дожили!": Украинский эксперт по энергетике заявил о циничном обмане граждан
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступ...
26 января 2022, 02:15
Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что мог...
26 января 2022, 06:20
Расследование о биологических экспериментах США в Украине
26 января 2022, 02:15
Ответ США по безопасности для России писали в Киеве? В Госдепе дали пояснения
26 января 2022, 08:05
Пронько: Элита в России играет с огнём. Взрыва не избежать?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2022, 21:55
Война откладывается. Путин победил
22 января 2022, 10:45
Медведи и шакалы захватывают Прибалтику
20 января 2022, 09:10
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленского объяснили русские
22 января 2022, 13:05
Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
25 января 2022, 22:10
Выступление Вассермана в Госдуме стало ответом на все претензии Украины
20 января 2022, 13:15
Казахскую элиту сдал Лондон. Это цена политики Назарбаева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.