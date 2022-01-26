Пушков высмеял телеканал CNN за карту с Монголией и Украиной

Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 26 января, высмеял в своем Telegram-канале опубликованную телеканалом CNN карту, на которой перепутана столица Украины со столицей Монголии.

«СNN не первый раз путает Киев с Улан-Батором, а Украину периодически размещает на карте где-то рядом с Пакистаном. Возможно, в этот раз на СNN повлияло заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что на Украину в ходе ее «великой истории» «нападали то татары, то монголы». Это, возможно, и навело СNN на такое новое размещение Киева на карте мира», — написал Пушков.

Речь идет о заявлении Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар». После чего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалось, какое учебное заведение выдало министру иностранных дел Великобритании диплом.

В апреле 2021 года Захарова уличила телеканал CNN в дезинформации, поскольку журналисты проиллюстрировали сюжет о направлении якобы российских танков к границе с Украиной кадрами, которые были сняты в районе железнодорожного вокзала украинского Днепра. Захарова обвинила CNN в отсутствии проверки фактов и посоветовала его корреспондентам, которые находятся в Москве, «отвлечься от участия в общественной жизни России и чуть больше времени уделять профессии».

Через несколько часов после поста Захаровой снимок был удален с сайта.