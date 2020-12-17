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Пушков высмеял совет помощницы Трампа Байдену: "Имеет нулевую ценность"

17 декабря 2020, 08:05  •  189 • Политика
Пушков оценил совет помощницы Трампа Байдену о России. Чиновница рекомендовала новому президенту США не повторять ошибок Обамы.
Экс-советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл дала совет избранному президенту Джо Байдену по подходу к России. Рекомендацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Речь идёт о совете не повторять ошибки экс-президента США Барака Обамы. Тот пренебрежительно относился к России, называя страну "региональной державой". Фиона Хилл рекомендовала Джо Байдену так не делать.
По мнению Алексея Пушкова, данный совет не стоит того внимания, которое ему уделяют в российских СМИ. Во-первых, он дан чиновницей средней руки, во-вторых, имеет нулевую ценность.
Пора перестать обращать внимание на каждый чих по нашему поводу со стороны западных политиков, тем более отставных, - написал Пушков в Twitter.
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