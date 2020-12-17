Пушков высмеял совет помощницы Трампа Байдену: "Имеет нулевую ценность"

Экс-советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл дала совет избранному президенту Джо Байдену по подходу к России. Рекомендацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Речь идёт о совете не повторять ошибки экс-президента США Барака Обамы. Тот пренебрежительно относился к России, называя страну "региональной державой". Фиона Хилл рекомендовала Джо Байдену так не делать.

По мнению Алексея Пушкова, данный совет не стоит того внимания, которое ему уделяют в российских СМИ. Во-первых, он дан чиновницей средней руки, во-вторых, имеет нулевую ценность.