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Пушков высмеял совет помощницы Трампа Байдену: "Имеет нулевую ценность"
17 декабря 2020, 08:05 • 189 • Политика
Пушков оценил совет помощницы Трампа Байдену о России. Чиновница рекомендовала новому президенту США не повторять ошибок Обамы.
Экс-советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл дала совет избранному президенту Джо Байдену по подходу к России. Рекомендацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Речь идёт о совете не повторять ошибки экс-президента США Барака Обамы. Тот пренебрежительно относился к России, называя страну "региональной державой". Фиона Хилл рекомендовала Джо Байдену так не делать.
По мнению Алексея Пушкова, данный совет не стоит того внимания, которое ему уделяют в российских СМИ. Во-первых, он дан чиновницей средней руки, во-вторых, имеет нулевую ценность.
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