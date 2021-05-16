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Пушков высмеял слова Зеленского об Украине - сердце Европы

16 мая 2021, 14:15  •  62 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является центром Европы. Своим мнением сенатор поделился в личном Telegram-аккануте.
Пушков также посоветовал Зеленскому лучше учить географию.
«У Зеленского, как всегда, каша. Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она — ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?» — отметил государственный деятель 15 мая.
Также парламентарий высмеял фразу Зеленого об Украине как о сердце Европы. Он добавил, что, если ориентироваться на слова украинского лидера, Австрия и Германия становятся периферией континента.
«Это же просто пустозвонство!» — возмутился Пушков.
Кроме того, как подчеркнул сенатор, Украина не являлась участником исторических процессов Европы, включая создание национальных государств и прочие процессы. Пушков заявил, что президент Украины просто «перебрал» или стремится своими словами передать позитивное настроение избирателями.
Накануне Зеленский разместил в своем Twitter-аккаунте публикацию, в которой написал: «Мы — центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями».
Кроме того, в апреле украинский президент подчеркивал, что страна заслужила «выйти из зала ожидания» ЕС и НАТО. По его словам, вступления Украины в организации требуют ее граждане, и сам факт ее членства в ЕС и НАТО является справедливым.
Также Зеленский обращался к американскому президенту Джо Байдену с просьбой помочь Украине вступить в НАТО. Он заявил, что членство в альянсе якобы станет единственным способом прекратить конфликт в Донбассе.
Комментируя его заявление, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что вступление Украины в альянс, наоборот, может усугубить ситуацию на востоке Украины.
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