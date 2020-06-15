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Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

15 июня 2020, 01:00  •  70 • Политика
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков высмеял «наступательную дипломатию» Киева в отношениях с Москвой.
В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
«Это означает, что не мы ждем, пока Россия что-то предложит либо попытается навязать, а предлагаем, инициируем, создаем ситуации, на которые вынуждена реагировать Россия, а не наоборот», — заявил Кулеба в воскресенье.
По мнению Пушкова, глава украинского внешнеполитического ведомства «прав в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли», а именно безуспешно пытается обойти Минские соглашения.
При этом Донбасс от Украины становится всё дальше, убежден сенатор.
«В этом смысле «наступательная», — написал Пушков в Twitter.
12 июня украинский вице-премьер Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с юридической точки зрения. При этом он отметил, что Киев заинтересован в минском процессе как площадке, которая может поспособствовать завершению конфликта в Донбассе.
В этот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов сказал, что подобные заявления Киева могут говорить о желании украинской стороны отказаться от существующих договоренностей, чтобы впоследствии обвинить Россию в нежелании мира.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины длится с 2014 года. После госпереворота на Украине жители Донбасса не признали новую власть, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, переименовав ее в операцию объединенных сил.
При этом ответственность за сложившуюся ситуацию украинские власти пытаются возложить на Россию. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к прекращению боевых действий против собственных граждан.
Урегулирование конфликта обсуждается в рамках «нормандского формата» (Германия, Украина, Россия, Франция), а также контактной группой в Минске при участии украинской стороны, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также при посредничестве РФ.
В 2015 году лидерами «нормандской четверки» был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

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