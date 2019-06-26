Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИДа на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.

26 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал такое решение, заявив, что оно «еще аукнется всей Европе», а ПАСЕ потеряла доверие Киева.

«Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева»! Более того — пришел в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор отметил, что после того, как Украина «отозвала доверие» и своего посла в организации, пора отзывать и делегацию.

В ночь на вторник в Страсбурге ПАСЕ одобрила резолюцию, которая предполагает равные права для всех делегаций, и пригласила РФ поучаствовать в июньской сессии.

Решение вызвало бурю негодования у украинской стороны, представители которой в знак протеста покинули зал ПАСЕ. Позже Киев решил отозвать своего посла из организации.

Кроме того, согласно положениям принятой резолюции, 26 июня ПАСЕ рассмотрит доклад об оспаривании прав делегаций, который собираются подготовить представители Украины и Грузии.

Замглавы российской делегации Леонид Слуцкий допустил, что РФ откажется от работы в ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий.

РФ была лишена прав в ассамблее в 2014 году в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Украине. В ответ Москва отказалась участвовать в сессиях организации и приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы.