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Пушков высмеял оцененную Украиной сумму ущерба из-за Крыма

26 августа 2021, 21:25  •  96 • Политика
Киев никогда не получит от Москвы требуемые за Крым $100 млрд. С таким заявлением 26 августа выступил российский сенатор Алексей Пушков, высмеивая заявления украинской стороны о сумме ущерба.
Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что потери Украины из-за «оккупации» Крыма составляют более $100 млрд. Речь идет о природных ресурсах и промышленности.
«Потолок фантазии украинских политиков исчерпывается магической цифрой в 100 миллиардов: она настолько завораживающая, что ее в их глазах и обосновывать не требуется. <…> И не важно, что этих денег Киев никогда не получит. Важно крикнуть: «Москва нам должна 100 миллиардов!» — написал Пушков в Telegram-канале.
Российский сенатор добавил, что за пределами «мыслительного горизонта» украинских политиков находится вопрос о том, что будет означать для Украины вступление в Евросоюз и НАТО.
Ранее, 11 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что идея правительства Украины о «репарациях» в связи с воссоединением полуострова с РФ «просто смешна».
Он выразил уверенность в том, что Крым и крымчане в период нахождения в составе Украины выступали в качестве объекта безжалостной эксплуатации и ограбления, которые длились на протяжении нескольких лет.
3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он сказал, что украинцы якобы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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